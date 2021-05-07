Димитрис Итудис назвал франчайз-игрока ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис назвал форварда Уилла Клайберна франчайз-игроком команды и оценил игру остальных подопечных в серии плей-офф Евролиги против «Фенербахче»…

«Все в серии сделали шаг вперёд. Дэниел Хэкетт был великолепен. Иван Уход дал нам несколько важных моментов. Семён Антонов и Йоханнес Фогтманн тоже. «Фенербахче» продолжал сдваиваться на Торнике Шенгелии.Уилл Клайберн делает разницу, когда он здоров. Франчайз-игрок», — приводит слова Итудиса Eurohoops.

Напомним, ЦСКА победил «Фенербахче» в серии плей-офф со счётом 3-0, став первой командой, обеспечившей себе место в «Финале четырёх» Евролиги. 28 мая армейцы встретятся с «Анадолу Эфес», который на стадии плей-офф обыграл «Реал» (3-2).