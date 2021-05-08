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Боян Богданович установил рекорд века за «Юту»

Боян Богданович установил рекорд века за «Юту»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Юта Джаз» Боян Богданович набрал 48 очков (16 из 23 с игры, 8 из 11 трёхочковых, 8 из 8 штрафных) и 8 подборов за 39 минут в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (127:120).

Богданович установил карьерный рекорд результативности и набрал наибольшее количество очков в составе «Джаз» с 1998 года, когда Карл Мэлоун записал себе в актив 56 очков в игре с «Голден Стэйт Уорриорз». Богданович также реализовал 8 трёхочковых, что стало новым рекордом в истории франшизы «Джаз». «Юта» одержала четвёртую победу подряд (127:120) и продолжает лидировать в Западной конференции с результатом 49-18.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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