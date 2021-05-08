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Двукратный участник Матча звёзд НБА изъявил желание перейти в «Лейкерс»

Двукратный участник Матча звёзд НБА изъявил желание перейти в «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий Айзея Томас предложил свои услуги «Лос-Анджелес Лейкерс». 32-летний свободный агент предположил, что смог бы помочь команде из Калифорнии.

После матча «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» Томас оставил лаконичное сообщение в своём «твиттере».

«Я бы сейчас мог помочь парням из «Лейкерс», — написал Томас.

После очередного поражения «Лейкерс» опустились на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. Если действующие чемпионы НБА так и останутся там, то им придётся сыграть в турнире плей-ин.

Томас в апреле 2021 года провёл 10 дней в расположении «Нью-Орлеан Пеликанс», но клуб не стал продлевать с ним соглашение. Ранее лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс негативно отозвался о плей-ин.

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