Двукратный участник Матча звёзд НБА изъявил желание перейти в «Лейкерс»
Разыгрывающий Айзея Томас предложил свои услуги «Лос-Анджелес Лейкерс». 32-летний свободный агент предположил, что смог бы помочь команде из Калифорнии.
После матча «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» Томас оставил лаконичное сообщение в своём «твиттере».
«Я бы сейчас мог помочь парням из «Лейкерс», — написал Томас.
После очередного поражения «Лейкерс» опустились на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. Если действующие чемпионы НБА так и останутся там, то им придётся сыграть в турнире плей-ин.
Томас в апреле 2021 года провёл 10 дней в расположении «Нью-Орлеан Пеликанс», но клуб не стал продлевать с ним соглашение. Ранее лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс негативно отозвался о плей-ин.
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