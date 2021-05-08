Ламар Одом назвал величайшего игрока в истории НБА, Это не Леброн и Джордан

Ламар Одом назвал игрока, которого считает величайшим игроком в истории НБА. По мнению двукратного чемпиона НБА, им является легендарный Карим Абдул-Джаббар.

«На сегодняшний день все говорят, что величайшим является Майкл Джордан, или, быть может, даже Коби Брайант. Но, исходя из моего понимания игры и знаний о игре, я действительно думаю, что величайшим является Карим Абдул-Джаббар», — приводит слова Одома Parlons-Basket.

Карим Абдул-Джаббар на протяжении многих лет является лидером в списке лучших скореров в истории лиги. За годы в НБА он набрал 38387 очков. Кроме того, экс-звезда «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP сезона и двукратным MVP финала НБА.