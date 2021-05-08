Ламар Одом назвал величайшего игрока в истории НБА, Это не Леброн и Джордан
Ламар Одом назвал игрока, которого считает величайшим игроком в истории НБА. По мнению двукратного чемпиона НБА, им является легендарный Карим Абдул-Джаббар.
«На сегодняшний день все говорят, что величайшим является Майкл Джордан, или, быть может, даже Коби Брайант. Но, исходя из моего понимания игры и знаний о игре, я действительно думаю, что величайшим является Карим Абдул-Джаббар», — приводит слова Одома Parlons-Basket.
Карим Абдул-Джаббар на протяжении многих лет является лидером в списке лучших скореров в истории лиги. За годы в НБА он набрал 38387 очков. Кроме того, экс-звезда «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP сезона и двукратным MVP финала НБА.
Рекомендуем вам
- 8 мая 2021
-
13:05
-
12:51
-
11:23
-
10:17
-
09:14
-
08:22
-
07:48
-
00:57
- 7 мая 2021
-
23:40
-
22:45
-
21:37
-
21:30
-
19:35
-
18:40
-
17:36
-
16:55
-
15:46
-
14:57
-
13:56
-
12:58
-
11:56
-
10:59
-
09:56
-
08:39
-
07:57
-
07:06
- 6 мая 2021
-
23:58
-
22:59
-
21:59
-
20:22
-
19:34
-
18:34
-
17:55
-
16:25
-
15:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам