40-летний экс-игрок ЦСКА Дэвид Андерсен определился с новым клубом

«Мельбурн» объявил о подписании контракта до конца сезона с 40-летним центровым Дэвидом Андерсеном, сообщил клуб на официальной странице в «Твиттере».
Андерсен ранее выступал в чемпионате Австралии за «Иллавара Хоукс». Он заменит в команде травмированного Джека Уайта. В сезоне-2017/2018 экс-игрок ЦСКА уже выступал за «Мельбурн» и выигрывал в составе команды чемпионский титул.
Андерсен перешёл в ЦСКА в 2004 году, где за четыре сезона приобрёл репутацию одного из лучших центровых европейского баскетбола. В 2005 году ЦСКА возглавил Этторе Мессина, работавший с Андерсеном в «Виртусе». Под его руководством Андерсен дважды стал чемпионом Евролиги (в 2006 и 2008 годах). Летом 2008 года баскетболист перешёл в «Барселону», став первым представителем Австралии в истории этой команды.
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