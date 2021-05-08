Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

40-летний экс-игрок ЦСКА Дэвид Андерсен определился с новым клубом

40-летний экс-игрок ЦСКА Дэвид Андерсен определился с новым клубом
Баскетбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

«Мельбурн» объявил о подписании контракта до конца сезона с 40-летним центровым Дэвидом Андерсеном, сообщил клуб на официальной странице в «Твиттере».

Андерсен ранее выступал в чемпионате Австралии за «Иллавара Хоукс». Он заменит в команде травмированного Джека Уайта. В сезоне-2017/2018 экс-игрок ЦСКА уже выступал за «Мельбурн» и выигрывал в составе команды чемпионский титул.

Андерсен перешёл в ЦСКА в 2004 году, где за четыре сезона приобрёл репутацию одного из лучших центровых европейского баскетбола. В 2005 году ЦСКА возглавил Этторе Мессина, работавший с Андерсеном в «Виртусе». Под его руководством Андерсен дважды стал чемпионом Евролиги (в 2006 и 2008 годах). Летом 2008 года баскетболист перешёл в «Барселону», став первым представителем Австралии в истории этой команды.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021