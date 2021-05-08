Руководство «Фенербахче» разочаровалось в главном тренере из-за случая перед матчем с ЦСКА

Руководство «Фенербахче» недовольно наставником команды Игором Кокошковым, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Георге Заккас.
«Отношения между «Фенербахче» и Игором Кокошковым достигли пика конфликта. Некоторые руководители клуба разочарованы специалистом. Вопрос с тестом Кокошкова на коронавирус перед третьей игрой с ЦСКА стал настоящей проблемой», — написал инсайдер.
Напомним, «Фенербахче» уступил ЦСКА в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 0:3. Кокошков в стамбульской команде стал преемником Желько Обрадовича. Специалист перебрался в Европу из НБА, где после нескольких лет в качестве работы ассистента пробовал себя на поприще главного тренера. Напомним также, что в прошлом Кокошков привёл сборную Словении к триумфу на Евробаскете.
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