Руководство «Фенербахче» разочаровалось в главном тренере из-за случая перед матчем с ЦСКА

Руководство «Фенербахче» недовольно наставником команды Игором Кокошковым, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Георге Заккас.

«Отношения между «Фенербахче» и Игором Кокошковым достигли пика конфликта. Некоторые руководители клуба разочарованы специалистом. Вопрос с тестом Кокошкова на коронавирус перед третьей игрой с ЦСКА стал настоящей проблемой», — написал инсайдер.

Напомним, «Фенербахче» уступил ЦСКА в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 0:3. Кокошков в стамбульской команде стал преемником Желько Обрадовича. Специалист перебрался в Европу из НБА, где после нескольких лет в качестве работы ассистента пробовал себя на поприще главного тренера. Напомним также, что в прошлом Кокошков привёл сборную Словении к триумфу на Евробаскете.