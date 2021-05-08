Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Руководство «Фенербахче» разочаровалось в главном тренере из-за случая перед матчем с ЦСКА

Руководство «Фенербахче» разочаровалось в главном тренере из-за случая перед матчем с ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Руководство «Фенербахче» недовольно наставником команды Игором Кокошковым, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Георге Заккас.

«Отношения между «Фенербахче» и Игором Кокошковым достигли пика конфликта. Некоторые руководители клуба разочарованы специалистом. Вопрос с тестом Кокошкова на коронавирус перед третьей игрой с ЦСКА стал настоящей проблемой», — написал инсайдер.

Напомним, «Фенербахче» уступил ЦСКА в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 0:3. Кокошков в стамбульской команде стал преемником Желько Обрадовича. Специалист перебрался в Европу из НБА, где после нескольких лет в качестве работы ассистента пробовал себя на поприще главного тренера. Напомним также, что в прошлом Кокошков привёл сборную Словении к триумфу на Евробаскете.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021