Лига чемпионов отказалась от фундаментального принципа проведения сезона

Лига чемпионов ФИБА планирует изменить принцип проведения решающей стадии турнира. Так, он будет проводиться без привязки к составу участников. О планируемых изменениях рассказал директор Лиги чемпионов Патрик Коминос.

«В будущем мы собираемся искать нейтральные площадки. Тогда мы не станем зависеть от состава участников. На наш взгляд, мы уже достигли необходимой стадии зрелости. Нам хочется попробовать двигаться в этом направлении», — цитирует Коминоса Eurohoops.

В нынешнем сезоне заключительная стадия проходит в виде «Финала восьми». Турнир принимает Нижний Новгород. Местный клуб в 1/4 финала уступил «Сарагосе», в финале Лиги чемпионов встретятся испанский «Сан-Пабло Бургос» и турецкая «Каршияка».