ЦСКА рассматривает трансфер Юнаса Йеребко на замену Йоханнесу Фойгтману

ЦСКА рассматривает бывшего форварда «Химок» Юнаса Йеребко в качестве замены Йоханнеса Фойгтмана, сообщает ELNews в «Твиттере».

Игрок расторг контракт с подмосковным клубом в январе этого года. В сезоне-2020/2021 он провёл 9 матчей в Единой лиге ВТБ, где в среднем набирал 9,6 очка, делал 6,2 подбора и 1,2 передачи за игру. Шведский баскетболист выступал в «Химках» с августа 2019 года, и это был его первый клуб в Европе после возвращения из НБА.

В США Йеребко успел поиграть за «Детройт Пистонс» (2009-2015), «Бостон Селтикс» (2015-2017), «Юту Джаз» (2017-2018) и «Голден Стэйт Уорриорз» (2018-2019).

В нынешнем сезоне 28-летний Фойгтман провёл за ЦСКА 53 матча, в которых в среднем набирал 8,9 очка за игру.