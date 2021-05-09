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Менеджер «Фенербахче»: у нас самый низкий бюджет в плей-офф Евролиги. Иначе выбили бы ЦСКА

Менеджер «Фенербахче»: у нас самый низкий бюджет в плей-офф Евролиги. Иначе выбили бы ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0
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Член правления «Фенербахче» Сертач Комсуоглу назвал причину поражения от ЦСКА в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.

«У «Фенербахче» самый низкий бюджет среди команд, которые играют в плей-офф Евролиги. Мы находимся в диапазоне € 18-20 млн. «Химки», занявшие 18-е место в Евролиге, находятся в диапазоне € 30-32 млн. Если бы у нас не было таких проблем, мы бы выбили ЦСКА», — приводит слова Комсуоглу Salon Tribünü в «Твиттере».

Напомним, что четвертьфинальная серия плей-офф Евролиги завершилась для «Фенербахче» поражением со счётом 0-3. Команда Димитриса Итудиса первой среди всех участников Евролиги вышла в «Финал четырёх». Во всех трёх матчах армейский клуб побеждал «Фенербахче» с двузначной разницей в счёте. Соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги станет «Анадолу Эфес», обыгравший мадридский «Реал» (3-2).

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