Кириленко не уверен, что Россия получит большее представительство в Лиге чемпионов

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко не смог ответить, получит ли Россия в следующем сезоне Лиги чемпионов большее представительство, чем в сезоне-2020/2021. Напомним, что в завершающемся розыгрыше Лиги чемпионов от России выступал лишь «Нижний Новгород», который прекратил борьбу за трофей на первой стадии «Финала восьми».

«Будет ли у нас больше команд в следующем сезоне Лиги чемпионов? Честно говоря, я не знаю, у меня нет ответа. Но мне хочется отметить «Нижний Новгород», который за последние пять-шесть лет проделал отличную работу и заслужил право получить такой праздник.



Отрадно, что в команде играет большое количество российских игроков – это хороший пример следования своей миссии, когда клуб выдерживает собственную стратегию и задействует своих игроков. На это приятно смотреть», — приводит слова Кириленко Telegram-канал «Перехват».