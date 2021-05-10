Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О'Нила 20-летней давности

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис повторил достижение легендарного игрока команды Шакила О’Нила. В матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» Дэвис набрал 42 очка, сделал 12 подборов, 5 ассистов, 3 перехвата, 3 блок-шота и реализовал 15 из 17 штрафных. Он стал первым игроком с 2001 года, который в составе «Лейкерс» отметился показателем 40/10/5/3/3. В последний раз такая статистика была у О’Нила, сообщает StatMuse.

Встреча команд завершилась победой «Лейкерс» со счётом 123:110.

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В составе «Лейкерс» помимо Дэвиса самыми результативными в матче с «Санз» были Кентавиус Колдуэлл-Поуп (17 очков) и Алекс Карузо (17 очков). У «Санз» наиболее результативными в игре были Кэмерон Пэйн (24 очка), Девин Букер (21 очко) и Микал Бриджес (15 очков).