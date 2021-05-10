«Вашингтон» потерял Брэдли Била
Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил выбыл из строя, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Он получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс». Пока неизвестно, сможет ли Билл сыграть в оставшихся матчах регулярного чемпионата.
Биллу предстоит пройти обследование, чтобы определить степень повреждения. Игрок травмировал подколенное сухожилие.
«Я знал, что было повреждение. В первые секунды игры я подвернул ногу. Вернулся, но были боли в подколенном сухожилии. Я продолжал играть, не думая об этом, но затем боль усилилась. Мне не удалось доиграть матч до конца», — сказал Бил.
«Вашингтону» осталось провести четыре матча в регулярном чемпионате. Бил теперь рискует пропустить эти встречи.
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