Почти весь состав «Кливленда» хочет обмен в другой клуб

Известный журналист и инсайдер Сэм Амико сообщает, что игроки клуба НБА «Кливленд Кавальерс» хотят покинуть команду. По его словам, на обмен рассчитывают практически все баскетболисты.

Ранее «Кливленд» потерпел девятое поражение подряд.

«Недавно один бывший игрок «Кавальерс» написал: «Лол, я бы не сказал, что почти все игроки хотят, чтобы их обменяли, но они, безусловно, будут рады обмену. Атмосфера в команде плохая, никакой пик драфта не исправит культуру управления. Только желание руководства и владельца может исправить это», — написал Амико.

Ранее стало известно, что «Кливленд» из-за травмы потерял форварда Торина Принса. Он не сможет помочь команде до конца регулярного чемпионата нынешнего сезона.