Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Почти весь состав «Кливленда» хочет обмен в другой клуб

Почти весь состав «Кливленда» хочет обмен в другой клуб
Баскетбол / НБА 0

Известный журналист и инсайдер Сэм Амико сообщает, что игроки клуба НБА «Кливленд Кавальерс» хотят покинуть команду. По его словам, на обмен рассчитывают практически все баскетболисты.

Ранее «Кливленд» потерпел девятое поражение подряд.

«Недавно один бывший игрок «Кавальерс» написал: «Лол, я бы не сказал, что почти все игроки хотят, чтобы их обменяли, но они, безусловно, будут рады обмену. Атмосфера в команде плохая, никакой пик драфта не исправит культуру управления. Только желание руководства и владельца может исправить это», — написал Амико.

Ранее стало известно, что «Кливленд» из-за травмы потерял форварда Торина Принса. Он не сможет помочь команде до конца регулярного чемпионата нынешнего сезона.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021