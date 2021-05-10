Лука Дончич был удалён за подлый приём против соперника и объяснил свои действия

Разыгрывающий «Даллас Старз» Лука Дончич был удалён во время матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась со счётом 124:97 в пользу «Далласа».

В начале третьей четверти Дончич во время борьбы с защитником соперника Коллином Секстоном отмахнулся от соперника. В результате он попал в пах оппоненту. Грубый приём Дончича был заметен на повторе.

В итоге словенский игрок получил неспортивный фол второй степени, его сразу удалили с площадки. После матча Дончич подчеркнул, что ударил оппонента не специально. По словам баскетболиста, он просто вёл борьбу с соперником.

Люка успел провести на паркете 22 минуты. За это время он набрал 15 очков, сделал пять передач и пять подборов.