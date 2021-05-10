Эргин Атаман — об игре против ЦСКА в Ф4 Евролиги: могу вас заверить, мы будем чемпионами
Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Евролиги с московским ЦСКА. Встреча команд состоится 28 мая.
«Мы много разбирали игру „Реала“, а игру ЦСКА ещё не проанализировали досконально. Это совсем другой матч, всё будет основываться на индивидуальности игроков. Всё, что я могу сказать, — мы станем чемпионами», — приводит слова Атамана пресс-служба команды в «Твиттере».
Помимо этого, Атаман высказался о своём будущем в команде: «Я чувствую себя хорошо в «Эфесе», в Стамбуле. Но если со мной свяжется команда НБА, я рассмотрю их предложение. Очень мало европейских тренеров едут в НБА… Но на данный момент это неактуально, впереди матч с ЦСКА».
Рекомендуем вам
- 10 мая 2021
-
18:34
-
17:44
-
16:37
-
16:01
-
14:53
-
13:42
-
12:45
-
12:09
-
11:48
-
11:24
-
10:16
-
10:09
-
09:26
-
07:54
-
05:50
-
01:02
- 9 мая 2021
-
23:22
-
22:49
-
21:28
-
21:03
-
19:40
-
17:24
-
16:35
-
15:25
-
14:38
-
12:59
-
11:43
-
11:02
-
09:58
-
09:07
-
08:33
-
07:43
-
07:43
-
07:38
-
05:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам