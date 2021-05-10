Эргин Атаман — об игре против ЦСКА в Ф4 Евролиги: могу вас заверить, мы будем чемпионами

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Евролиги с московским ЦСКА. Встреча команд состоится 28 мая.

«Мы много разбирали игру „Реала“, а игру ЦСКА ещё не проанализировали досконально. Это совсем другой матч, всё будет основываться на индивидуальности игроков. Всё, что я могу сказать, — мы станем чемпионами», — приводит слова Атамана пресс-служба команды в «Твиттере».

Помимо этого, Атаман высказался о своём будущем в команде: «Я чувствую себя хорошо в «Эфесе», в Стамбуле. Но если со мной свяжется команда НБА, я рассмотрю их предложение. Очень мало европейских тренеров едут в НБА… Но на данный момент это неактуально, впереди матч с ЦСКА».