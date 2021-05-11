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«Голден Стэйт» обыграл «Юту» благодаря 36 очкам Карри, «Сан-Антонио» разгромил «Милуоки»

«Голден Стэйт» обыграл «Юту» благодаря 36 очкам Карри, «Сан-Антонио» разгромил «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриоз» принимал на своём паркете «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:116.

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс разыгрывающий Стефен Карри, набравший 36 очков и совершивший 4 подбора и 6 передач. Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Юты» Джордан Кларксон – 41 очко и 7 подборов.

Таким образом, «Юта» прервала 5-матчевую победную серию, а «Голден Стэйт» одержал 5 побед в последних 6 встречах.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
119 : 116
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Пул - 20, Бэйзмор - 19, Уиггинс - 14, Грин - 12, Мюлдер - 8, Луни - 5, Тоскано-Андерсон - 5, Ли, Манньон, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен, Убре
Юта Джаз: Кларксон - 41, Богданович - 27, Гобер - 10, О'Нил - 10, Ньянг - 9, Форрест - 9, Инглс - 5, Томас - 5, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Конли, Митчелл, Морган, Они, Фэйворс, Хьюз

других матчах игрового дня трипл-дабл Расселла Уэстбрука (28 очков, 13 подборов и 21 передача) не помог «Вашингтон Уизардс» обыграть «Атланту Хоукс» (124:125), «Кливленд Кавальерс» дома уступил «Индиане Пэйсерс» (102:111), «Мемфис Гриззлиз» оказался сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс» (115:110), «Сан-Антонио Спёрс» разгромил «Милуоки Бакс» (146:125), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» победил «Хьюстон Рокетс» (140:129).

НБА - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
125 : 124
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Атланта Хоукс: Янг - 36, Коллинс - 28, Богданович - 25, Капела - 10, Галлинари - 8, Хаертер - 7, Хантер - 6, Л. Уильямс - 2, Оконгву - 2, Хилл - 1, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Реддиш, Снелл, Фернанду
Вашингтон Уизардс: Уэстбрук - 28, Хатимура - 20, Лопес - 18, Смит - 16, Дав. Бертанс - 15, Нето - 12, Хатчинсон - 6, Гэффорд - 4, Мэтьюз - 3, Лень - 2, Авдия, Бил, Бонга, Брайант, Гилл, Уинстон
НБА - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
102 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Секстон - 25, Окоро - 22, Уэйд - 19, Аллен - 12, Кабенгеле - 9, Дотсон - 7, Томас - 5, Мартин - 3, Гарлэнд, Деллаведова, Лав, Нэнс, Осман, Принс, Стивенс, Уиндлер, Хартенштайн
Индиана Пэйсерс: Мартин - 25, Сабонис - 21, ЛеВерт - 20, Макдермотт - 13, Холидэй - 11, Макконнелл - 10, Бриссетт - 8, Самнер - 2, Холидей - 1, Brimah, Битадзе, Брогдон, Лэмб, Стэнли, Сэмпсон, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 110
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 23, Валанчюнас - 20, Андерсон - 14, Джексон - 12, Морант - 12, Кончар - 9, Кларк - 8, Бейн - 6, Мелтон - 5, Джонс - 4, Тиллман - 2, Аллен, Макдермотт, Портер, Тийе, Уинслоу, Фрейзер
Нью-Орлеан Пеликанс: Александер-Уолкер - 18, Эрнангомес - 15, Джонсон - 13, Хэйс - 13, Болл - 12, Маршалл - 12, Бледсо - 11, Габриэль - 8, Льюис - 8, Louzada Silva, Адамс, Ивунду, Ингрэм, Нанналли, Уильямсон, Харт
НБА - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
146 : 125
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 23, Мюррей - 21, Джонсон - 20, Миллз - 20, Гэй - 19, Уокер - 19, Васселл - 10, Пёлтль - 9, Ойбанкс - 3, Дьенг - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Лайлз, Саманич, Уайт, Уэзерспун
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Миддлтон - 23, Холидэй - 20, Портис - 13, Дивинченцо - 12, Лопес - 12, Форбс - 8, Адетокунбо - 3, Меррилл - 3, Такер - 3, Toupane, Джексон, Дьяките, Коннотон, Куруч, Нвора, Тиг
НБА - регулярный чемпионат
11 мая 2021, вторник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
140 : 129
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 34, Макколлум - 28, Пауэлл - 28, Нуркич - 22, Джонс - 11, Кантер - 6, Ковингтон - 6, Саймонс - 5, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Литтл, Лиф, Холлис-Джефферсон, Эллеби, Энтони
Хьюстон Рокетс: Огастин - 21, Олиник - 21, Brooks - 18, Томас - 18, Мартин - 15, Тэйт - 12, Хаус - 6, Лэмб - 3, Джеффрис - 2, Браун, Брэдли, Вуд, Гордон, Нваба, Портер, Уилсон, Уолл, Экзам
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