«Голден Стэйт» обыграл «Юту» благодаря 36 очкам Карри, «Сан-Антонио» разгромил «Милуоки»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриоз» принимал на своём паркете «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:116.
Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс разыгрывающий Стефен Карри, набравший 36 очков и совершивший 4 подбора и 6 передач. Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Юты» Джордан Кларксон – 41 очко и 7 подборов.
Таким образом, «Юта» прервала 5-матчевую победную серию, а «Голден Стэйт» одержал 5 побед в последних 6 встречах.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Голден Стэйт Уорриорз».
других матчах игрового дня трипл-дабл Расселла Уэстбрука (28 очков, 13 подборов и 21 передача) не помог «Вашингтон Уизардс» обыграть «Атланту Хоукс» (124:125), «Кливленд Кавальерс» дома уступил «Индиане Пэйсерс» (102:111), «Мемфис Гриззлиз» оказался сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс» (115:110), «Сан-Антонио Спёрс» разгромил «Милуоки Бакс» (146:125), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» победил «Хьюстон Рокетс» (140:129).
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