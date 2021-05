Кендрик Перкинс назвал самого зрелищного спортсмена на планете

Бывший баскетболист НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс, поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри. Перкинс сравнил Карри по влиянию с легендой поп-музыки Майклом Джексоном.

«Стефен Карри является самым зрелищным спортсменом на нашей планете. К нему нельзя относиться без уважения, нельзя недооценивать шоу, которое он создаёт и дарит нам. Стефен — хедлайнер развлекающей составляющей мирового спорта.

Он словно Майкл Джексон, а остальные спортсмены — другие члены группы The Jackson Five», — сказал Перкинс в эфире Get Up on ESPN.

В нынешнем сезоне Карри обновляет собственный рекорд. Он в среднем набирает 31,9 очка за матч. Также разыгрывающий «Уорриорз» делает 5,5 подбора и 5,7 передачи.