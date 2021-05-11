«Нью-Йорк» готовит громкий трансфер на межсезонье
«Нью-Йорк Никс» летом может совершить важный обмен. Как сообщает SNY, «Никс» планируют подписать чемпиона НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури.
35-летний разыгрывающий, по всей видимости, станет неограниченно свободным агентом. Предполагается, что «Никс» предложат ему многолетний контракт. При этом игроком интересуется сразу несколько клубов.
Перед дедлайном интерес к баскетболисту проявляло несколько клубов. Сообщалось, что он мог перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Майами Хит». Позднее сообщалось, что на Лоури также претендует «Филадельфия Сиксерс», но обмен так и не состоялся.
Лоури провёл последние девять сезонов в «Торонто». В среднем он набирал 17,5 очка, делал 7,1 передачи и 4,9 подбора.
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