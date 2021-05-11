ЦСКА объявил о кадровом пополнении в составе
Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой восстановился после травмы. Баскетболист залечивал повреждённый голеностоп.
Как сообщает пресс-служба армейцев, Боломбой уже начинает принимать участие в тренировках.
27-летний игрок получил травму левой ноги на тренировке, которая проходила 24 марта. С тех пор он на площадку не выходил.
В нынешнем сезоне Боломбой в Евролиге в среднем набирает 5,3 очка и делает 3,8 подбора, проводя на площадке 17 минут.
ЦСКА в конце мая предстоит сыграть в «Финале четырёх» Евролиги. Соперником ЦСКА будет турецкий «Анадолу Эфес». В плей-офф москвичи в трёх матчах обыграли «Фенербахче».
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