ЦСКА объявил о кадровом пополнении в составе

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой восстановился после травмы. Баскетболист залечивал повреждённый голеностоп.

Как сообщает пресс-служба армейцев, Боломбой уже начинает принимать участие в тренировках.

27-летний игрок получил травму левой ноги на тренировке, которая проходила 24 марта. С тех пор он на площадку не выходил.

В нынешнем сезоне Боломбой в Евролиге в среднем набирает 5,3 очка и делает 3,8 подбора, проводя на площадке 17 минут.

ЦСКА в конце мая предстоит сыграть в «Финале четырёх» Евролиги. Соперником ЦСКА будет турецкий «Анадолу Эфес». В плей-офф москвичи в трёх матчах обыграли «Фенербахче».