Леброн Джеймс отреагировал на исторический рекорд Расселла Уэстбрука

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об историческом рекорде разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Расселла Уэстбрука. В матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (124:125) Уэстбрук оформил 182-й трипл-дабл в карьере. Теперь он является рекордсменом НБА по данному показателю.

Леброн отметил достижение Уэстбрука, опубликовав статистику игрока в «сториз» в «Инстаграме».

«Король трипл-даблов! Поздравляю, мой брат», — написал Джеймс.

Расселл превзошёл легендарного Оскара Робертсона (181).

«Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 32 победы в 69 играх. В следующем матче, который состоится 13 мая, команда снова сыграет на выезде с «Атлантой». В нынешнем сезоне Уэстбрук набирает в среднем 22,0 очка, делает 11,6 подбора и 11,6 передачи.