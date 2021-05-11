Евгений Пашутин: ребята отдали сердце, проявили характер

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от победы своей команды в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками» (89:80), отметив характер подопечных.

«Хочу поздравить команду с победой. Ребята отдали сердце, проявили характер. Отдельная благодарность болельщикам, которые здорово нас поддерживали сегодня. Мы долго не играли, не сразу поймали ритм, действовали мягко и не были готовы к физически жёсткой борьбе.

«Химки» почувствовали это, забивали с хорошим процентом. Неудивительно, ведь в их составе много снайперов, у них сбалансированный состав. Это команда Евролиги. Во второй четверти они поставили зону, мы не сразу поняли, как правильно играть, и не лучшим образом действовали в защите. В большом перерыве мы поговорили, улучшили детали в игре в защите, стали более терпеливо двигать мяч.

За счёт характера вернули разницу, отыграли тринадцать очков, и игра вошла в ровное русло. В концовке матча хорошо отзащищались, контролировали подбор, сделали много передач. Это только первый шаг. Защитили свою площадку, сделали то, что должны были, и теперь серия переезжает в Химки, где будем продолжать идти к своей цели», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.