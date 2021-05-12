Майкл Джордан раскрыл последнюю переписку с Коби Брайантом

Легендарный Майкл Джордан, который в скором времени примет участие во введении Коби Брайанта в Зал Славы, рассказал о последней переписке с Брайантом, которую он вёл незадолго до гибели Коби.
«Коби написал мне, что текила, которую я ему отправил, была потрясающая. В ответ я его поблагодарил. Затем он спросил, как моя семья. Я сказал, что всё в порядке, и поинтересовался, как его близкие. Коби сказал, что всё хорошо.
Потом я решил немного повеселиться. Коби был погружен в тренировочный процесс дочери, так что решил подколоть его. Я пожелал ему хороших праздников и назвал «тренер Коби», к этому я добавил смеющиеся эмодзи.
Брайант ответил следующее:
«Знаешь что, тренер, я сейчас сижу на тренерской скамье и команда побеждает со счётом 45:8». Мне так нравится эта переписка. Она показывает, как Коби любил соревноваться», — приводит слова Джордана MSN.
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