Майк Джеймс рассказал о проблеме после перехода из ЦСКА в «Бруклин»

Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (115:107) заявил, что ему сложно привыкнуть к потере статуса ведущего скорера команды после перехода из ЦСКА. Джеймс набрал 11 очков (1/7 с игры, 8/8 штрафных), семь подборов и шесть передач за 27 минут на площадке.
«Разница по сравнению с выступлением в Европе? Моя роль в «Бруклине» отличается тем, что я чувствую неудобства. Я не набираю много очков. Не знаю, как это лучше объяснить. У нас очень много хороших скореров. Время от времени чувствую себя скованным, что весьма неприятно. Но нужно работать и прогрессировать. Чем больше я играю, тем комфортнее чувствую себя на площадке. Не могу сказать, что играю плохо. Однако с точностью бросков есть проблемы. Сегодня реализовал штрафные, так что улучшение просматривается.
Стив Нэш говорит мне, чтобы я был агрессивным, взвинчивал темп и отрабатывал в защите. На позиции разыгрывающего у нас есть Кайри Ирвинг, так что я получаю не так много минут. Нужно показывать максимальную энергию и выкладываться по полной в моменты, когда нахожусь на площадке. Если покажу себя очень хорошо, то наверняка получу не 10 минут, а 15 или около того. Подобные вещи случаются, когда переходишь в чемпионскую команду. Тем более я присоединился к «Нетс» достаточно поздно. Главное, что попадаю в ротацию и получаю игровую практику», — сказал Джеймс на пресс-конференции.
Джеймс будет выступать за «Бруклин» до конца нынешнего сезона. Майк получил разрешение ЦСКА на временную приостановку контракта. Армейский клуб отстранил американца из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Летом Джеймс снова будет считаться игроком ЦСКА, его контракт действует до 2023 года.
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