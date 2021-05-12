ЦСКА выбрал двух приоритетных кандидатов на пост главного тренера в случае провала Итудиса

Андреа Тринкьери («Бавария») и Яннис Сферопулос («Маккаби») являются двумя приоритетными кандидатами на пост главного тренера ЦСКА в случае ухода Димитриса Итудиса, сообщает инсайдер Чема де Лукас на своей странице в «Твиттере». Не исключено, что Итудис покинет свой пост по завершении сезона, если команда неудачно выступит в «Финале четырёх» Евролиги.

В сезоне-2020/2021 «Бавария» под руководством Тринкьери впервые в истории вышла в плей-офф Евролиги. Немецкий клуб уступил в серии против итальянского «Милана» (2-3). Тринкьери также получил предложение от болонского «Виртуса», но не спешит принимать решение по своему будущему. Сферопулос в сезоне-2020/2021 не смог вывести «Маккаби» в плей-офф Евролиги, но в прошлом году команда претендовала на попадание в топ-4 до приостановки регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.