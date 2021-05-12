Капитан «Эфеса» высказался об игре с ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги
Капитан «Анадолу Эфеса» Догуш Балбай поделился ожиданиями от полуфинального матча плей-офф Евролиги с московским ЦСКА. Встреча состоится 28 мая в Кёльне (Германия).
«Наш основной состав остался прежним с 2019 года, но в ЦСКА произошло много изменений. Мы не будем рассматривать этот матч как матч-реванш. Это очень опасная команда, нам нужно быть осторожными.
Матч регулярки, который мы провели с ЦСКА на выезде, стал для нас одним из переломных моментов («Эфес» был разгромлен со счётом 65:100. — Прим. «Чемпионата»). Мы сыграли очень плохо и в полночь устроили собрание. Все рассказали друг другу о своих ошибках. После этого мы ещё больше сплотились», — приводит слова Балбая beIN Sports в «Твиттере».
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