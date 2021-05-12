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Энес Кантер: прошло 7 лет с тех пор, как последний раз видел мать. У меня даже нет её фото

Энес Кантер: прошло 7 лет с тех пор, как последний раз видел мать. У меня даже нет её фото
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер поздравил всех с Днём матери. Кантер опубликовал видео в своём «инстаграме», в котором признался в любви своей матери. Спортсмен признался, что не может с ней увидеться из-за режима президента Турции Реджепа Эрдогана. Кантер регулярно критикует власти страны, из-за чего ему закрыли въезд в Турцию.

«Всех замечательных матерей с Днём матери! Не могу поверить, что прошло семь лет с тех пор, когда я видел свою маму. У меня даже нет её фотографии, чтобы смотреть на неё. Всё, чего я достиг или достигну, будет благодаря ней. Я обязан тебе всем. Люблю тебя», — сказал баскетболист.

Ранее Кантер сообщил, что планирует получить американское гражданство, после чего сможет приехать в Европу.

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