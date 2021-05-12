Главный тренер российского топ-клуба получил предложение от зарубежного гранда

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис может возглавить «Панатинаикос», сообщает журналист Маттео Андреани. По данным инсайдера, УНИКС и Прифтис договорились продлить контракт, но ещё не подписали соглашение. Но теперь у тренера появилась возможность возглавить одного из греческих грандов.

Сообщается, что «Панатинаикос» уже сделал предложение Прифтису. Специалист серьёзно рассматривает его. Пока он ещё не принял решение, но ожидается, что Прифтис определится с будущим в ближайшие недели. По окончании сезона Прифтис вернётся в Грецию. Именно там он и определится с планами.

Тренер является наставником УНИКСа с 2017 года. В нынешнем сезоне казанский клуб вышел в финал Еврокубка, завоевав путёвку в Евролигу.