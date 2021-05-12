Евгений Пашутин: мы должны с первых минут матча играть в свой баскетбол и не терять голову

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от второго матча плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками». Очередная встреча команд состоится уже завтра, 13 мая. Первый матч команд, проходивший в Краснодаре, завершился победой хозяев со счётом 89:80.
«Наша задача — восстановиться физически и ментально, быть готовыми к ещё более бескомпромиссной физической борьбе. Нужно провести работу над ошибками в защите, сделать необходимые корректировки, как, например, в большом перерыве первого матча. Тогда нам удалось улучшить игру, и мы показали более качественную защиту во второй половине. Однако, мы должны играть так все сорок минут матча, а не только две четверти. Очень важно контролировать ритм, подбор, а в нападении действовать чуть быстрее в переходе и умнее против зонной защиты соперника, не передерживать мяч. «Химки» настроены очень агрессивно, ведь это плей-офф, поэтому мы должны с первых же минут матча играть в свой баскетбол и не терять голову, сохранять концентрацию. Нам нужна только победа!» — приводит слова Пашутина пресс-служба краснодарцев.
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