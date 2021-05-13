Пресс-служба «Майами Хит» объявила, что защитник команды Виктор Оладипо пропустит остаток сезона. Он перенесёт операцию на сухожилии четырёхглавой мышцы правого бедра.

Оладипо в последний раз выходил на площадку ещё 8 апреля. Пока неизвестно, когда он теперь сможет играть вновь.

Защитник перебрался в «Майами» в результате обмена с «Хьюстон Рокетс» перед дедлайном. Но 29-летний баскетболист в итоге провёл всего четыре матча за свою новую команду. В среднем он набирал 12,0 очка, делал 3,5 подбора, 3,5 передачи и 1,8 перехвата.

По окончании сезона-2020/21 он станет неограниченно свободным агентом.

Игрок за последние 2,5 года перенёс уже несколько операций на колене. Ранее тренер команды Эрик Споэльстра отказался говорить о возможных сроках возвращения Оладипо.