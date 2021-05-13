«Бруклин» обыграл «Спёрс» благодаря дабл-даблу Хардена, «Бостон» проиграл «Кливленду»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 128:116.

В составе победителей лучшими на площадке были Ландри Шамет (21 очко), Джеймс Харден (18 очков и 11 передач) и Николас Клэкстон (18 очков). У «Спёрс» наиболее результативными в матче были Демар Дерозан (21 очко), Деджанте Мюррей (15 очков и 11 подборов) и Патрик Миллз (15 очков).

В другом матче игрового дня «Кливленд Кавальерс» дома обыграл «Бостон Селиткс» со счётом 102:94. В составе «Кавалеьрс» лучшими на паркете были Кевин Лав (30 очков и 14 подборов), Коллин Секстон (28 очков) и Айзек Окоро (15 очков). У «Селтикс» наиболее заметными стали Джейсон Тейтум (29 очков), Пэйтон Притчард (15 очков) и Эван Фурнье (15 очков).