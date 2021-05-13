«Бруклин» обыграл «Спёрс» благодаря дабл-даблу Хардена, «Бостон» проиграл «Кливленду»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 128:116.
В составе победителей лучшими на площадке были Ландри Шамет (21 очко), Джеймс Харден (18 очков и 11 передач) и Николас Клэкстон (18 очков). У «Спёрс» наиболее результативными в матче были Демар Дерозан (21 очко), Деджанте Мюррей (15 очков и 11 подборов) и Патрик Миллз (15 очков).
НБА - регулярный чемпионат
13 мая 2021, четверг. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
128 : 116
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бруклин Нетс: Шамет - 21, Клэкстон - 18, Харден - 18, Грин - 16, Браун - 14, Дюрант - 14, Гриффин - 13, James - 12, Джонсон - 2, Джонсон, Джордан, Динвидди, Ирвинг, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Харрис
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 21, Миллз - 15, Мюррей - 15, Гэй - 10, Уокер - 9, Васселл - 8, Бэйтс-Диоп - 7, Джонсон - 7, Дьенг - 7, Ойбанкс - 6, Пёлтль - 5, Джонс - 4, Саманич - 2, Лайлз, Уайт, Уэзерспун
В другом матче игрового дня «Кливленд Кавальерс» дома обыграл «Бостон Селиткс» со счётом 102:94. В составе «Кавалеьрс» лучшими на паркете были Кевин Лав (30 очков и 14 подборов), Коллин Секстон (28 очков) и Айзек Окоро (15 очков). У «Селтикс» наиболее заметными стали Джейсон Тейтум (29 очков), Пэйтон Притчард (15 очков) и Эван Фурнье (15 очков).
НБА - регулярный чемпионат
13 мая 2021, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
102 : 94
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Лав - 30, Секстон - 28, Окоро - 15, Дотсон - 9, Аллен - 8, Томас - 5, Кабенгеле - 2, Уэйд - 1, Гарлэнд, Деллаведова, Мартин, Нэнс, Осман, Принс, Стивенс, Уиндлер, Хартенштайн
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Притчард - 15, Фурнье - 15, Томпсон - 10, Несмит - 8, Уильямс - 7, Уотерс - 7, Корнет - 3, Браун, Лэнгфорд, Оджелей, Паркер, Смарт, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
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