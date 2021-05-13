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«Лейкерс» без Леброна дожали «Хьюстон» и остались в зоне плей-ин, «Портленд» обыграл «Юту»

«Лейкерс» без Леброна дожали «Хьюстон» и остались в зоне плей-ин, «Портленд» обыграл «Юту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 124:122.

В составе победителей лучшими в игре стали Тэйлен Хортон-Такер (23 очка и 10 передач), Андре Драммонд (20 очков и 10 подборов) и Кайл Кузма (19 очков и 10 подборов), Леброн Джеймс и Энтони Дэвис участия в матче не принимали. У «Рокетс» наиболее результативными стали Келли Олиник (24 очка), Армони Брукс (24 очка) и Кей Джей Мартин (20 очков и 10 подборов). Третья победа подряд не помогла «Лейкерс» выбраться из зоны плей-ин.

НБА - регулярный чемпионат
13 мая 2021, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 122
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Хортон-Такер - 23, Драммонд - 20, Кузма - 19, Харрелл - 16, Моррис - 14, Колдуэлл-Поуп - 10, Маккинни - 10, Маклемор - 7, Мэттьюз - 5, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Дэвис, Карузо, Кейкок, Марк Газоль, Шрёдер
Хьюстон Рокетс: Brooks - 24, Олиник - 24, Мартин - 20, Тэйт - 16, Лэмб - 9, Огастин - 8, Томас - 4, Браун, Брэдли, Вуд, Гордон, Джеффрис, Нваба, Портер, Уилсон, Уолл, Хаус, Экзам

В другом матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде обыграл «Юту Джаз» со счётом 105:98. В составе «Блэйзерс» лучшими на паркете были Дэмьен Лиллард (30 очков), Си Джей Макколлум (26 очков) и Кармело Энтони (18 очков). У «Джаз» наиболее заметными стали Джордан Кларксон (29 очков), Руди Гобер (15 очков и 20 подборов) и Джо Инглс (14 очков).

НБА - регулярный чемпионат
13 мая 2021, четверг. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
98 : 105
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Кларксон - 29, Гобер - 15, Инглс - 14, Богданович - 12, Ньянг - 11, Брэнтли - 5, Форрест - 5, Они - 3, О'Нил - 2, Фэйворс - 2, Азубуике, Ильясова, Конли, Митчелл, Морган, Томас, Хьюз
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 30, Макколлум - 26, Энтони - 18, Нуркич - 11, Пауэлл - 7, Кантер - 5, Ковингтон - 5, Саймонс - 3, Блевинс, Джайлс, Джонс, Коллинс, Литтл, Лиф, Холлис-Джефферсон, Эллеби

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Атланта» — «Вашингтон» (120:116), «Бруклин» — «Сан-Антонио» (128:116), «Кливленд» — «Бостон» (102:94), «Даллас» — «Нью-Орлеан» (120:107).

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