«Лейкерс» без Леброна дожали «Хьюстон» и остались в зоне плей-ин, «Портленд» обыграл «Юту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 124:122.

В составе победителей лучшими в игре стали Тэйлен Хортон-Такер (23 очка и 10 передач), Андре Драммонд (20 очков и 10 подборов) и Кайл Кузма (19 очков и 10 подборов), Леброн Джеймс и Энтони Дэвис участия в матче не принимали. У «Рокетс» наиболее результативными стали Келли Олиник (24 очка), Армони Брукс (24 очка) и Кей Джей Мартин (20 очков и 10 подборов). Третья победа подряд не помогла «Лейкерс» выбраться из зоны плей-ин.

В другом матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде обыграл «Юту Джаз» со счётом 105:98. В составе «Блэйзерс» лучшими на паркете были Дэмьен Лиллард (30 очков), Си Джей Макколлум (26 очков) и Кармело Энтони (18 очков). У «Джаз» наиболее заметными стали Джордан Кларксон (29 очков), Руди Гобер (15 очков и 20 подборов) и Джо Инглс (14 очков).

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Атланта» — «Вашингтон» (120:116), «Бруклин» — «Сан-Антонио» (128:116), «Кливленд» — «Бостон» (102:94), «Даллас» — «Нью-Орлеан» (120:107).