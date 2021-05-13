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Гомельский высказался о Тринкьери, которого называют кандидатом на пост тренера ЦСКА

Гомельский высказался о Тринкьери, которого называют кандидатом на пост тренера ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об итальянском тренере Андреа Тринкьери. Ряд СМИ утверждал, что ЦСКА рассматривает его на пост главного тренера команды на смену Димитрису Итудису, у которого истекает контракт с москвичами по окончании сезона. Ранее Гомельский неоднократно критически отзывался об Итудисе.

«Тринкьери характеризуют как человека, умеющего поставить цель, рассчитать шаги к ней и добиться. А уж эмоций у итальянца — выше крыши. Нужно обладать сильной волей, чтобы держать их в узде. С моей точки зрения, Тринкьери является одним из лучших тренеров в Европе. Но захочет ли он менять место работы, знает только он сам», — написал Гомельский на своём сайте.

В настоящее время Тринкьери возглавляет «Баварию».

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