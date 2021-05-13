Гомельский высказался о Тринкьери, которого называют кандидатом на пост тренера ЦСКА
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об итальянском тренере Андреа Тринкьери. Ряд СМИ утверждал, что ЦСКА рассматривает его на пост главного тренера команды на смену Димитрису Итудису, у которого истекает контракт с москвичами по окончании сезона. Ранее Гомельский неоднократно критически отзывался об Итудисе.
«Тринкьери характеризуют как человека, умеющего поставить цель, рассчитать шаги к ней и добиться. А уж эмоций у итальянца — выше крыши. Нужно обладать сильной волей, чтобы держать их в узде. С моей точки зрения, Тринкьери является одним из лучших тренеров в Европе. Но захочет ли он менять место работы, знает только он сам», — написал Гомельский на своём сайте.
В настоящее время Тринкьери возглавляет «Баварию».
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