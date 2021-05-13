Чарльз Баркли назначил виновника провала «Бостона»
Член Зала славы НБА, известный эксперт Чарльз Баркли подверг критике руководителя клубного офиса «Бостон Селтикс» Дэнни Эйджа. По словам Баркли, функционер не справляется с работой.
«Дэнни Эйндж — мой хороший друг, но с работой он не справился, он не распорядился пиками, которые у него были. Я так говорю, потому что Дэнни ошибся с Кайри Ирвингом. Мне кажется, что ошибкой был Кемба Уокер. Сейчас у «Селтикс» не очень хорошая команда.
Только представьте, у них были сотни пиков, но они ничего не сделали. Сейчас это уже потеряет свою актуальность, ведь никто не думает, что «Бостон» претендует на титул», — цитирует Баркли Fadeaway World.
«Бостон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
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