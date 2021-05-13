Лиллард назвал себя и ещё 4 игроков, способных побить 81 очко результативности Брайанта

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард считает, что в НБА есть люди, способные побить рекорд результативности Коби Брайанта, который однажды в одном матче набрал 81 очко.
«Если говорить о тех, кто может приблизиться к 81 очку, то я бы назвал себя, Стефа Карри, Девина Букера. Он может играть просто здорово. Также я бы выбрал кого-нибудь в «Бруклин Нетс», но сложно выделить кого-то из их звёзд. Кто ещё? Клэй Томпсон, и, я думаю, мог бы набрать столько очков и Брэдли Бил.
Конечно, чтобы повторить этот рекорд Коби, матч должен быть безумным, но такое возможно», — сказал Лиллард в эфире Dan Patrick Show.
Брайант набрал 81 очко в матче с «Торонто Рэпторс» в 2006 году. А рекордсменом НБА является легендарный Уитт Чемберлен, который в 1962 году набрал 100 очков.
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