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ЦСКА и другие клубы-акционеры выступили с серьёзным требованием к Бертомеу

ЦСКА и другие клубы-акционеры выступили с серьёзным требованием к Бертомеу
Баскетбол / Евролига 0

Клубы-акционеры Евролиги, в число которых входит ЦСКА, потребовали отмены Еврокубка, который обходится примерно в 7 миллионов евро, принося при этом менее 3 миллионов, сообщает Mundo Deportivo.

Клубы считают, что сэкономленные при отказе от турнира деньги можно было бы разделить между собой для улучшения экономического положения в сложных условиях. Отмечается, что главный интерес Евролиги к Еврокубку носил политический характер, так как позволял удержать ряд клубов от участия в Лиге чемпионов ФИБА. Также проведение Еврокубка позволяло утверждать, что Евролига не является закрытым турниром. Не исключено, что президент Евролиги Жорди Бертомеу использует Еврокубок в качестве «разменной монеты» для восстановления отношений с ФИБА.

В апреле было объявлено, что Еврокубок со следующего сезона меняет формат и вводит лицензии. В прошлом месяце также стало известно о «секретной встрече» семи клубов-акционеров Евролиги с участием ЦСКА, которые изъявили желание иметь большее влияние на процесс управления. Президент турнира Жорди Бертомеу для сохранения должности был вынужден пойти на уступки и дал клубам больше полномочий на последнем собрании акционеров.

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