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«Зенит» разгромил «Парму» с разницей «+36» и вышел в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» разгромил «Парму» с разницей «+36» и вышел в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Зенит» разгромил «Парму» и одержал победу в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Вторая встреча команд завершилась со счётом 98:62.

Матч, состоявшийся в Перми, полностью проходил под диктовку «Зенита». С первых минут встречи петербуржцы вырвались вперёд, первая четверть завершилась со счётом 22:10. Во втором отрезке «Зениту» удалось упрочить преимущество, и к большому перерыву команды подошли со счётом 49:30. В третьей десятиминутке отрыв гостей составлял 28 очков. К её концовке «Парме» удалось сократить отставание до «+19», но приблизиться к сопернику хозяевам так и не удалось.

Первая встреча команд, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой «Зенита» со счётом 86:66.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Пойтресс, записавший в свой актив 16 очков.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
13 мая 2021, четверг. 17:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
62 : 98
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Парма: Жукаускас - 15, Григорьев - 12, Мейерис - 10, Ивлев - 8, Платунов - 7, Понитка - 6, Савович - 2, Шейко - 2, Будин, Буланов, Жмако, Куров
Зенит: Пойтресс - 16, Холлинс - 13, Зубков - 12, Томас - 12, Пангос - 11, Захаров - 9, Бэрон - 6, Хвостов - 5, Пушков - 4, Трушкин - 4, Блэк - 3, Фридзон - 3
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