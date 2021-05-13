«Зенит» разгромил «Парму» с разницей «+36» и вышел в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» разгромил «Парму» и одержал победу в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Вторая встреча команд завершилась со счётом 98:62.
Матч, состоявшийся в Перми, полностью проходил под диктовку «Зенита». С первых минут встречи петербуржцы вырвались вперёд, первая четверть завершилась со счётом 22:10. Во втором отрезке «Зениту» удалось упрочить преимущество, и к большому перерыву команды подошли со счётом 49:30. В третьей десятиминутке отрыв гостей составлял 28 очков. К её концовке «Парме» удалось сократить отставание до «+19», но приблизиться к сопернику хозяевам так и не удалось.
Первая встреча команд, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой «Зенита» со счётом 86:66.
Самым результативным в составе победителей стал Алекс Пойтресс, записавший в свой актив 16 очков.
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