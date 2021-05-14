«Фенербахче» допустил один из мощнейших камбэков в истории в чемпионате Турции
В первом четвертьфинальном матче серии плей-офф Турецкой Суперлиги между «Фенербахче» и «Дарюшшафакой» едва не случился один из самых громких камбэков в истории чемпионата.
«Дарюшшафака», проигрывая за 20 секунд до конца четвёртой четверти со счётом 77:85, сумела отыграть восемь очков и перевести встречу в овертайм. Интересно, что на дополнительную пятиминутку команду уже не хватило. «Фенербахче» одержал победу со счётом 103:91.
Самым результативным в составе победителей стал Нандо Де Коло, который оказался достаточно близок к трипл-даблу. Француз собрал коллекцию из 31 очка, 10 передач и 7 подборов.
Права на видео принадлежат Türkiye Basketbol Federasyonu. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Tivibu Spor.
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