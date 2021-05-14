40-летний ветеран НБА был удалён с площадки через 3 минуты после дебюта в сезоне
Форвард «Майами Хит» Юдонис Хаслем в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (106:94) был удален уже через 3 минуты после появления на площадке.
40-летний баскетболист впервые вышел на площадку в нынешнем сезоне. Хаслем был удален за стычку с центровым «Сиксерс» Дуайтом Ховардом. Форвард «Майами» оказался на паркете во время борьбы за подбор после толчка соперника, а затем в резкой форме с применением рук выразил ему своё недовольство.
Хаслем продолжил серию сезонов с участием в матчах НБА до 18. За 3 минуты на паркете он успел набрать 4 очка.
«Отличные воспоминания. И если это последний мой матч, то он завершился так, как только Юдонис Хаслем может: с удалением», – сказал Хаслем после игры.
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