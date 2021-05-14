В НБА повторен антирекорд по длине серии непопадания в плей-офф

«Сакраменто Кингз» уступил «Мемфис Гриззлис» (110:116) в матче регулярного чемпионата НБА и в 15-й раз подряд не попал в плей-офф.



Это повторение худшей серии в истории НБА, которую с 1977 по 1991 выдали «Брэйвс»/»Клипперс». Серия франшизы «Сакраменто» началась в 2007 году.

В Западной конференции НБА путёвку в плей-ин и шанс пробиться в плей-офф получили «Сан-Антонио Спёрс», «Мемфис Гриззлис» и «Голден Стэйт Уорриорз». «Лос-Анджелес Лейкерс», «Даллас Маверикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» борются за места в топ-6, что гарантирует попадание в постсезон напрямую, без турнира плей-ин. Топ-4 турнирной таблицы в конференции сформируют «Юта Джаз», «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс».