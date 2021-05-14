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Уэст: видел заявление Джини Басс. Одна из самых оскорбительных вещей, что слышал в жизни

Уэст: видел заявление Джини Басс. Одна из самых оскорбительных вещей, что слышал в жизни
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы, легендарный Джерри Уэст, чей силуэт много лет украшает логотип НБА, высказался о недавних заявлениях владелицы «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс. Последняя, называя пятёрку самых важных игроков в истории клуба, не упомянула Уэста, который приводил команду к титулу и отдал ей 14 лет профессиональной карьеры.

«Я видел заявление Басс. Она назвала пять самых важных „Озёрников“ в истории клуба. Это была одна из самых оскорбительных вещей, что мне довелось слышать за свою жизнь. Я провёл в клубе много лет, добился успеха. Интересно, добились бы они такого успеха, не будь меня в клубе. Мне никогда не отдавали должное. Возможно, я выглядел как какой-то талисман. Но не знаю, когда я ушёл из клуба, много чего пошло не так", — приводит слова Джерри Уэста The Sports Rush.

В список Басс вошли Карим Абдул-Джаббар, Коби Брайант, Мэджик Джонсон, Леброн Джеймс и Фил Джексон.

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