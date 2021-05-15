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Святослав Михайлюк стал самым результативным в матче с лидером НБА

Святослав Михайлюк стал самым результативным в матче с лидером НБА
Баскетбол / НБА 0

Украинский баскетболист «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк стал самым результативным игроком своей команды в матче с лидером регулярного чемпионата «Ютой Джаз».

За 26 минут на паркете Святослав набрал 19 очков, совершил 2 передачи, 1 подбор и 1 блок-шот. При этом он показал 75% точности из-за дуги, реализовав 3 из 4 дальних броска. Тем не менее, усилия Михайлюка не помогли его команде победить. «Тандер» уступили со счётом 93:109. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 21 победу в 71 матче.

Что касается Михайлюка, напомним, что в «Оклахома-Сити» он был выменян из «Детройт Пистонс» в ходе сезона. Всего за «Тандер» он сыграл в 29 матчах, набирая в них 10,0 очка, собирая 3,0 подбора и совершая 1,8 передачи.

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