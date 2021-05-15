Шакил О'Нил раскрыл своей вес во время завоевания каждого из 4 титулов НБА

Четырёхкратный чемпион НБА, член Зала славы Шакил О'Нил рассказал, с каким весом он выигрывал титулы.
«В 2000 году я весил 156 кг, в 2001 — 165 кг, в 2002 году вес составил 179 кг, а в 2006 году мой вес упал до 147 кг», — приводит слова О'Нила Pickandroll.
На сегодняшний день вес Шакила составляет около 170 кг. Напомним, что О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и Олимпийским чемпионом.
Всего в регулярных чемпионатах легендарный баскетболист провёл 1207 матчей, набирая в них 23,7 очка, собирая 10,9 подбора, совершая 2,5 передачи и 2,3 блок-шота.
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