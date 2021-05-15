«Голден Стэйт» выбрал суперзвезду, трансфер которой поможет снова бороться за титул
Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» определило трансферную цель, которая по его мнению поможет калифорнийцам вернуться в борьбу за титул. В «Уорриорз» заинтересованы в обмене центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса. В услугах первого номера драфта-2015 также заинтересованы в «Нью-Йорк Никс», сообщает Pickandroll.
Сам Таунс также заинтересован в том, чтобы покинуть «Тимбервулвз» и уже в скором времени может запросить обмен.
Все годы профессиональной карьеры баскетболист провёл в составе «Миннесоты». В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 48 матчах (все в старте), набирая в них 24,8 очка, собирая 10,5 подбора, совершая 4,5 передачи и 1,2 перехвата за 34,0 минуты игрового времени.
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