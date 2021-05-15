Звёзды НБА отреагировали на конфликт Израиля и Палестины, обменивающихся ракетными ударами

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг выразил поддержку Палестине, которая обменивается ракетными ударами с Израилем.



Ирвинг опубликовал два поста на своей странице в «Инстаграме». Первым было сообщение: «Израильские силы стреляют по палестинским верующим в мечети Аль-Акса». Второй пост: «Солидарность с Палестиной – прямой эфир с палестинским борцом за свободу». Сообщение отсылает к эфиру в инстаграме Линды Сарсур, американской политической активистки, которая высказывает антиизраильские взгляды.

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард также поддержал Палестину. Лиллард опубликовал в «Инстаграме» пост «Спасение Палестины», который отсылает к сбору средств для пострадавших в конфликте палестинцев. Солидарность с Палестиной также выразил одноклубник Лилларда боснийский центровой «Портленда» Юсуф Нуркич. Кроме того, звезда WNBA Лайшиа Кларендон поделилась в соцсетях посланиями солидарности с палестинским народом.

Израильский форвард «Вашингтон Уизардс» Дени Авдия придерживается противоположного мнения.

«Ситуация становится все нелепее. Сердцем я с израильским народом и Армией обороны Израиля», – написал Авдия в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/deniavdia8

На Ближнем Востоке произошло крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы. Израильтяне отвечают огнем из танковых орудий по палестинским территориям. По последним данным, число погибших палестинцев после израильских авиаударов по сектору Газа увеличилось до 139, среди жертв есть 39 детей. В Израиле погибли семь мирных жителей и один военный.