ЦСКА с трудом дожал «Нижний Новгород» и сыграет с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ

В Москве состоялся третий матч серии плей-офф. ЦСКА принимал «Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 79:75.

Первая четверть получилась равной — 25:25. К большому перерыву хозяевам удалось обеспечить себе небольшой отрыв, но в третьей десятиминутке гости вернулись в игру. Впрочем, в заключительной четверти ЦСКА совершил рывок, который помог вырвать победу, хоть в концовке хозяевам и пришлось понервничать.

Самыми результативными игроками матча стали Артём Комолов и Дэниел Хэкетт. Оба баскетболиста в этой встрече набрали по 22 очка.

Благодаря этой победе ЦСКА выиграл серию 2-1 и вышел в полуфинал. Соперником подопечных Димитриса Итудиса станет санкт-петербургский «Зенит», который в четвертьфинале обыграл пермскую «Парму» (2-0).

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