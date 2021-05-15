Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА с трудом дожал «Нижний Новгород» и сыграет с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ

ЦСКА с трудом дожал «Нижний Новгород» и сыграет с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Москве состоялся третий матч серии плей-офф. ЦСКА принимал «Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 79:75.

Первая четверть получилась равной — 25:25. К большому перерыву хозяевам удалось обеспечить себе небольшой отрыв, но в третьей десятиминутке гости вернулись в игру. Впрочем, в заключительной четверти ЦСКА совершил рывок, который помог вырвать победу, хоть в концовке хозяевам и пришлось понервничать.

Самыми результативными игроками матча стали Артём Комолов и Дэниел Хэкетт. Оба баскетболиста в этой встрече набрали по 22 очка.

Благодаря этой победе ЦСКА выиграл серию 2-1 и вышел в полуфинал. Соперником подопечных Димитриса Итудиса станет санкт-петербургский «Зенит», который в четвертьфинале обыграл пермскую «Парму» (2-0).

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
15 мая 2021, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
79 : 75
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
ЦСКА: Хэкетт - 22, Шенгелия - 12, Клайберн - 11, Фойгтман - 10, Антонов - 7, Курбанов - 7, Эрик - 6, Лундберг - 2, Ухов - 2, Кочергин, Лопатин, Хоменко
Нижний Новгород: Комолов - 22, Астапкович - 14, Шеферд - 12, Торопов - 9, Стребков - 7, Бабурин - 6, Воронцевич - 5, Гаврилович, Герасимов, Гонтарь, Петрасек, Чадов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021