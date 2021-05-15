Андрей Ватутин: ЦСКА встревожен качеством игры перед серией с «Зенитом»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин признался, что его беспокоит игра команды перед полуфиналом Единой лиги ВТБ. Сегодня, 15 мая, ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» (79:75, 2-1 в серии) и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Зенитом», который стал победителем регулярного чемпионата.

«У «Нижнего» великолепная команда, не первый год Лукич делает боеспособный коллектив, и перед ними всеми можно снять шляпу, что навязали нам такую борьбу. О «Финале четырёх» не думаем, но если бы мы вылетели из плей-офф Единой лиги ВТБ и не имели бы игровой практики перед Евролигой — это было бы однозначно в минус нам. Завтра будет год, как с нами нет нашего доктора Романа Абжалилова, и проигрывать сегодня мы не имели морального права. Это хорошая победа в память о нём.

В понедельник мы летим в Петербург на матч с «Зенитом» — понятно, что мы встревожены качеством игры, но об этом пусть тренерский штаб думает», — цитирует Ватутина ТАСС.