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«Лейкерс» выиграли и претендуют на плей-офф, «Большое трио» «Нетс» провело 8-й матч вместе

«Лейкерс» выиграли и претендуют на плей-офф, «Большое трио» «Нетс» провело 8-й матч вместе
Баскетбол / НБА 0

В Индианаполисе состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА. «Индиана Пэйсерс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась со счётом 122:115.

Самыми результативными игроками матча стали форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис и защитник «Индианы» Карис Леверт. Они набрали по 28 очков. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс принёс своей команде 24 очка. «Лейкерс» после этой победы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, продолжая борьбу с «Портленд Трэйл Блэйзерс» за попадание в плей-офф и избежание турнира плей-ин. «Индиана» находится на восьмом месте на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
15 мая 2021, суббота. 20:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 28, Сэмпсон - 20, Макдермотт - 17, Мартин - 15, Холидэй - 12, Битадзе - 10, Макконнелл - 8, Бриссетт - 5, Brimah, Брогдон, Лэмб, Сабонис, Самнер, Стэнли, Тёрнер, Уоррен, Холидей
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Джеймс - 24, Шрёдер - 14, Колдуэлл-Поуп - 13, Драммонд - 11, Хортон-Такер - 11, Харрелл - 9, Кузма - 6, Маклемор - 3, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Дадли, Карузо, Кейкок, Маккинни, Марк Газоль, Моррис

Уверенную победу одержал «Бруклин Нетс». Клуб из Нью-Йорка обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 105:91. У «Бруклина» 22 очка набрал Кайри Ирвинг, ещё 19 очков команде принёс Джефф Грин. В активе Кевина Дюранта 12 очков, а у Джеймса Хардена — 5 баллов. У гостей самым результативным стал Патрик Уильямс, набравший 24 балла. «Большое трио» «Нетс» Дюрант, Ирвинг, Харден провело всего 8-й матч вместе в этом сезоне.

Ещё в одном матче дня «Нью-Йорк Никс» благодаря трипл-даблу Джулиуса Рэндла (33 очка, 10 подборов, 13 передач) в овертайме обыграл «Шарлотт Хорнетс» (118:109). Победа позволила «Никс» остаться в гонке за топ-4 на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
15 мая 2021, суббота. 20:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 91
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Ирвинг - 22, Грин - 19, Браун - 16, Дюрант - 12, Клэкстон - 10, James - 8, Шамет - 8, Харден - 5, Джонсон - 3, Гриффин - 2, Джонсон, Джордан, Динвидди, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри, Харрис
Чикаго Буллз: Уильямс - 24, Янг - 19, Маркканен - 14, Вучевич - 10, Темпл - 8, Арчидиаконоу - 5, Грин - 4, Фелисио - 4, Уайт - 3, Амину, Браун, Валентайн, Дотсон, Лавин, Мокока, Саторански, Тайс
НБА - регулярный чемпионат
15 мая 2021, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
118 : 109
ОТ
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 33, Баллок - 17, Роуз - 15, Бёркс - 14, Куикли - 13, Барретт - 9, Ноэль - 8, Гибсон - 4, Топпин - 3, Пэйтон - 2, Vildoza, Нокс, Нтиликина, Пелле, Пинсон, Робинсон, Харпер
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 30, Грэм - 25, Макдэниелс - 15, Розир - 13, Зеллер - 10, Болл - 8, Вашингтон - 4, Монк - 4, Бийомбо, Дарлинг, Кэри, Мартин, Мартин, Риллер, Ричардс, Уонамэйкер, Хэйворд
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