«Лейкерс» выиграли и претендуют на плей-офф, «Большое трио» «Нетс» провело 8-й матч вместе

В Индианаполисе состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА. «Индиана Пэйсерс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась со счётом 122:115.

Самыми результативными игроками матча стали форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис и защитник «Индианы» Карис Леверт. Они набрали по 28 очков. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс принёс своей команде 24 очка. «Лейкерс» после этой победы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, продолжая борьбу с «Портленд Трэйл Блэйзерс» за попадание в плей-офф и избежание турнира плей-ин. «Индиана» находится на восьмом месте на Востоке.

Уверенную победу одержал «Бруклин Нетс». Клуб из Нью-Йорка обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 105:91. У «Бруклина» 22 очка набрал Кайри Ирвинг, ещё 19 очков команде принёс Джефф Грин. В активе Кевина Дюранта 12 очков, а у Джеймса Хардена — 5 баллов. У гостей самым результативным стал Патрик Уильямс, набравший 24 балла. «Большое трио» «Нетс» Дюрант, Ирвинг, Харден провело всего 8-й матч вместе в этом сезоне.



Ещё в одном матче дня «Нью-Йорк Никс» благодаря трипл-даблу Джулиуса Рэндла (33 очка, 10 подборов, 13 передач) в овертайме обыграл «Шарлотт Хорнетс» (118:109). Победа позволила «Никс» остаться в гонке за топ-4 на Востоке.