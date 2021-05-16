Самый высокий игрок НБА попал под зверский данк баскетболиста, который ниже него на 23 см

Самый высокий игрок НБА, центровой «Бостон Селтикс» Тако Фолл не сумел заблокировать данк лёгкого форварда «Миннесоты Тимбервулвз» Джейка Леймана, который ниже него на 23 см.

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Рост Фолла составляет 226 см, Леймана — 203 см.

«Селтикс» победили «Миннесоту» со счётом 124:108. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 26 очков. 24 очка в свой актив записал Карл-Энтони Таунс. Эта победа позволила «Бостону» укрепить позиции в зоне плей-ин. «Селтикс» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и не опустятся ниже из-за поражения «Индианы» в параллельном матче с «Лейкерс» (115:122).