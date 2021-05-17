26-летний баскетболист умер после потери сознания на любительском турнире в Москве

Как стало известно «Чемпионату», трагический эпизод произошёл 16 мая в полуфинальном матче МЛБЛ-Москва «Метеор» — «Профит-Баскет-3». За 29 секунд до конца матча защитнику «Профит-Баскет-3» Ивану Паршакову стало плохо и он потерял сознание во время пробития штрафных бросков командой соперника. Прибывшая скорая помощь отвезла 26-летнего игрока в больницу, но спасти его жизнь не удалось. Организаторы турнира подтвердили информацию о смерти баскетболиста.
Иван Паршаков родился и вырос в Соликамске, где начал свой путь баскетболиста в одной секции с защитником ПБК ЦСКА и сборной России Иваном Уховым. Из небольшого города Пермского края он переехал в Москву, закончив спортивную школу «Глория» и проведя 20 матчей за команду «МБА-ДЮБЛ» в сезоне 2013-2014. В последние годы он занимался юриспруденцией и играл за любительские команды.
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