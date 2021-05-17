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Дабл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Кливленд», «Филадельфия» победила «Орландо»

Дабл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Кливленд», «Филадельфия» победила «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 123:109.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, отметившийся дабл-даблом из 23 очков, 8 подборов и 13 передач. Наилучшую результативность в составе «Кливленда» продемонстрировал защитник Айзек Окоро – 18 очков и 3 подбора.

Для «Бруклина» эта победа стала пятой кряду, а «Кливленд» уступил в 5 из 6 последних матчей.

НБА - регулярный чемпионат
17 мая 2021, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 109
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Дюрант - 23, Ирвинг - 17, James - 14, Грин - 13, Браун - 12, Шамет - 12, Джонсон - 10, Гриффин - 9, Луваву-Кабарро - 7, Клэкстон - 4, Джонсон - 2, Джордан, Динвидди, Кьоцца, Перри, Харден, Харрис
Кливленд Кавальерс: Окоро - 18, Уэйд - 18, Дотсон - 17, Секстон - 16, Томас - 14, Аллен - 9, Кабенгеле - 8, Осман - 5, Мартин - 4, Varejao, Гарлэнд, Деллаведова, Лав, Нэнс, Принс, Стивенс, Уиндлер, Хартенштайн

В параллельном матче 37 очков разыгрывающего Коула Энтони не помогли «Орландо Мэджик» избежать выездного поражения «Филадельфии Сиксерс» (117:128), а «Атланта Хоукс» на домашнем паркете разгромила «Хьюстон Рокетс» (124:95).

НБА - регулярный чемпионат
17 мая 2021, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
128 : 117
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Макси - 30, Джо - 17, Рид - 17, Милтон - 15, Хилл - 14, Такер - 10, Толливер - 9, Коркмаз - 6, Скотт - 5, Ховард - 5, Грин, Карри, Кларк, Симмонс, Тибулл, Харрис, Эмбиид
Орландо Мэджик: Энтони - 37, Вагнер - 14, Холл - 14, Рэндл - 11, Бамба - 9, Браздейкис - 9, Бэйкон - 9, Торнвелл - 7, Харрис - 7, Айзек, Картер, Картер-Уильямс, Океке, Портер, Росс, Фульц, Хэмптон, Эннис
НБА - регулярный чемпионат
17 мая 2021, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
124 : 95
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Атланта Хоукс: Оконгву - 21, Мэйс - 16, Коллинс - 15, Хантер - 14, Найт - 13, Л. Уильямс - 11, Фернанду - 10, Янг - 10, Снелл - 8, Хилл - 6, Богданович, Галлинари, Гудвин, Данн, Капела, Реддиш, Хаертер
Хьюстон Рокетс: Brooks - 18, Огастин - 18, Олиник - 16, Oliver - 10, Мартин - 10, Рейнольдс - 9, Лэмб - 7, Тэйт - 7, Браун, Брэдли, Вуд, Гордон, Нваба, Портер, Томас, Уилсон, Уолл, Хаус, Экзам
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