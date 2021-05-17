Дабл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Кливленд», «Филадельфия» победила «Орландо»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 123:109.
Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, отметившийся дабл-даблом из 23 очков, 8 подборов и 13 передач. Наилучшую результативность в составе «Кливленда» продемонстрировал защитник Айзек Окоро – 18 очков и 3 подбора.
Для «Бруклина» эта победа стала пятой кряду, а «Кливленд» уступил в 5 из 6 последних матчей.
В параллельном матче 37 очков разыгрывающего Коула Энтони не помогли «Орландо Мэджик» избежать выездного поражения «Филадельфии Сиксерс» (117:128), а «Атланта Хоукс» на домашнем паркете разгромила «Хьюстон Рокетс» (124:95).
- 17 мая 2021
-
04:46
-
01:07
-
00:26
- 16 мая 2021
-
23:37
-
23:34
-
22:41
-
21:29
-
21:24
-
19:16
-
19:07
-
18:59
-
17:38
-
16:59
-
15:17
-
14:07
-
13:07
-
11:57
-
10:53
-
09:53
-
09:45
-
08:53
-
07:13
-
06:13
-
00:36
- 15 мая 2021
-
23:36
-
22:45
-
21:57
-
21:35
-
20:14
-
19:20
-
18:50
-
18:18
-
17:39
-
17:16
-
16:47