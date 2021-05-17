Дабл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Кливленд», «Филадельфия» победила «Орландо»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 123:109.

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант, отметившийся дабл-даблом из 23 очков, 8 подборов и 13 передач. Наилучшую результативность в составе «Кливленда» продемонстрировал защитник Айзек Окоро – 18 очков и 3 подбора.

Для «Бруклина» эта победа стала пятой кряду, а «Кливленд» уступил в 5 из 6 последних матчей.

В параллельном матче 37 очков разыгрывающего Коула Энтони не помогли «Орландо Мэджик» избежать выездного поражения «Филадельфии Сиксерс» (117:128), а «Атланта Хоукс» на домашнем паркете разгромила «Хьюстон Рокетс» (124:95).